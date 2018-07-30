В Дагестане трехлетний ребенок убил свою мать

Махачкала, , 18:16 — REGNUM В Дагестане проводится проверка по факту убийства. Молодую жительницу города Каспийска убил собственный ребенок, пишет РИА «Дагестан». По данным издания, мальчик случайно нажал на курок огнестрельного оружия «Сайга». Женщина скончалась от полученного ранения.

Каким образом ребенку попалось в руки оружие и как получилось, что оно хранилось в доступном для него месте, предстоит выяснить следствию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 год в Дагестане ученик девятого класса случайно убил восьмиклассницу. Пришедший в гости подросток играл с пистолетом «Вальтер» и неожиданно произвел выстрел. Пуля попала в голову девочке, от чего она скончалась на месте.

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В январе 2018 года в Чечне 10-летний мальчик убил своего семилетнего брата во время игры с травматическим пистолетом отца.