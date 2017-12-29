В Дагестане школьник убил восьмиклассницу

Махачкала, , 14:24 — REGNUM Ученица восьмого класса была убита в Дагестане. Трагедия произошла в доме по улице Хизроева в городе Махачкале. Пришедший в гости ученик девятого класса школы № 28 играл с пистолетом «Вальтер» и неожиданно произвел выстрел. Пуля попала в голову девочке. От полученного огнестрельного ранения она скончалась на месте, пишет РИА «Дербент».

Инцидент произошел еще 22 декабря, но о случившемся стало известно лишь сейчас. Причиной трагедии в правоохранительных органах называют неосторожное обращение с оружием. Девятиклассник нечаянно нажал на курок «Вальтера», снятого предварительно с предохранителя, произошел выстрел, сообщили журналистам в полиции.

Где ученик взял пистолет и почему он оказался заряженным, пока неизвестно. Оружие изъято полицией для баллистической экспертизы, по факту инцидента ведется расследование. На данный момент вина несовершеннолетнего стрелка установлена, пишет «Комсомольская правда на Северном Кавказе». Выбрана ли для него мера пресечения и какую статью УК РФ ему инкриминируют, в правоохранительных органах не сообщили.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Чечне семилетний мальчик выстрелил в своего пятилетнего брата и ранил его в голову. Пистолет из которого был произведен выстрел, их отец хранил вопреки правилам не в сейфе, а в шкафу.

В том же году в Калмыкии был ранен восьмилетний мальчик, в которого выстрелил 12-летний школьник, живущий по соседству. Произведенный из пневматической винтовки выстрел произошел случайно, из-за небрежного обращения с оружием. Пуля угодила ребенку в нижнюю челюсть.

В Краснодарском крае в июне 2017 года за смерть шестилетней дочери осудили отца. При этом случайный выстрел из охотничьего ружья в девочку произвел не он, а 13-летний сын. Трагедия случилась на охоте в районе города Лабинска.

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