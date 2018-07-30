На Урале немецкая овчарка напала на ребёнка в летнем лагере

Серов, Свердловская область, , 12:47 — REGNUM На Урале во время прогулки в летнем лагере города Серова на ребёнка напала немецкая овчарка. В результате у ребёнка диагностированы раны головы, бедра, а также ссадины и царапины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорного ведомства инцидент произошёл 17 июля на площадке возле дома № 187 по улице Ленина города Серова. Собака напала на ребёнка в присутствии педагогов. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, была ли оказана необходимая первая помощь, а также степень полученных ребёнком травм.

В настоящее время собака отловлена и предстоит выяснить, является ли она безнадзорной.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области и ранее фиксировались случаи нападения собак на детей. Так, в марте 2018 года в Нижнем Тагиле на женщину и её четырёхлетнего ребёнка напала стая собак. Находившиеся без надзора животные вырвали у ребёнка клок волос и сильно напугали его.

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А в начале апреля 2018 года в Екатеринбурге произошло нападение домашней собаки на четырёхлетнюю девочку. Собака во время прогулки сорвалась с поводка хозяйки и напала на ребёнка. Девочка была доставлена в больницу и после оказания медицинской помощи отправлена домой.

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