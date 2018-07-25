Шведский хоккеист умер в возрасте 21 года от неизвестной болезни

Стокгольм, , 11:38 — REGNUM Йеспер Нордин — шведский защитник хоккейного клуба «Харнёсанд», выступающего в первом дивизионе Швеции — умер на 22-м году жизни. Причины безвременного ухода спортсмена пока неизвестны, сообщает Expressen.

Читайте также: В США умер четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Джонни Бауэр

Победитель юниорского ЧМ по хоккею погиб в аварии

Известно, что смерть Нордина наступила в результате заболевания, однако врачи пока не смогли определить какого именно.

«Нордин никогда не был лучшим бомбардиром, но всегда был трудолюбивым защитником, который отдавал команде всё. Мы запомним Йеспера как хорошего друга и человека и никогда не забудем его улыбки», — сообщается на официальном сайте клуба «Харнёсанд».

Добавим, что за свою карьеру хоккеист провёл 44 игры в первом дивизионе чемпионата Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, ровно месяц назад в результате аварии на водном мотоцикле погиб бывший хоккеист тольяттинской «Лады», а также московских клубов «Динамо» и ЦСКА Сергей Огородников. Ему было 32 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Ушел из жизни легендарный хоккеист Владимир Петров