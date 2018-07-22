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В Краснодарском крае в ДТП с автобусом погибли два человека

Происшествия

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП

Краснодар, 22 июля 2018, 19:59 — REGNUM  В Краснодарском крае столкнулись три транспортных средства — грузовик, автомобиль и автобус. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

ДТП произошло 22 июля на федеральной дороге М4 «Дон» возле населенного пункта Веселая Жизнь. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще двое получили различные травмы.

«В результате столкновения легкового и грузового автомобилей с припаркованным на обочине рейсовым автобусом пострадали четыре человека, двое из них … погибли», — сказал источник.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

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