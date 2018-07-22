В Волгоградской области в результате ДТП погибли пять человек

Волгоград, , 18:57 — REGNUM В Волгоградской области столкнулись два транспортных средства — «Лада Приора» и «Лада Гранта». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло в воскресенье, 22 июля, на 774 км трассы Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек, еще один получил различные травмы.

«55-летний водитель автомобиля «Лада Приора» … выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», — говорится в сообщении.

В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия.

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