Водка завела бойцов ВСУ на собственные мины — командование ДНР

Донецк, , 00:01 — REGNUM В районе населенного пункта Марьинка боевики ВСУ подорвались на минах, установленных их сослуживцами, заявили 20 июля в пресс-службе командования ДНР, сообщил официальный сайт ведомства.

«Военнослужащие 3-го батальона 28-й ОМБр ВСУ на легковом автомобиле камуфлированного окраса марки Ланос находясь в состоянии алкогольного опьянения не справились с управлением автомобиля, в результате чего был совершен наезд на установленные Вооруженными силами Украины мины с последующим взрывом», — рассказали военные ДНР.

Напомним, утром 20 июля боевики ВСУ обстреляли из минометов жилой дом в поселке Зайцево. В здании найдена неразорвавшаяся мина.

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