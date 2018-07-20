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Боевики ВСУ обстреляли жилой дом в поселке Зайцево

Происшествия

Внутри здания обнаружена мина

Боевики ВСУ обстреляли жилой дом в поселке Зайцево
© ИА Красная Весна
Разрушения. ДНР

Соледар, ДНР, 20 июля 2018, 20:25 — REGNUM  В 10:00 мск украинские бандиты обстреляли из минометов калибра 82 мм населенный пункт Зайцево, сообщили 20 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Под обстрелом оказался жилой дом. Повреждены кровля, перекрытия и пол. В доме обнаружена неразорвавшаяся 82-мм мина.

Напомним, 18 июля представитель ДНР сообщил, что, по данным разведки, украинские войска оборудуют новые минометные позиции вдоль линии соприкосновения.

Читайте подробнее: ДНР: ВСУ оборудуют новые минометные позиции в Донбассе

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Действия ВС Украины в Донбассе
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