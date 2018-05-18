Пятница, 18 Мая 2018 года
00:54:37 МСК

В Колумбии эвакуируют тысячи человек из-за прорыва плотины

Происшествия

Прорыв плотины Итуанго произошел в среду 16 мая

Богота, 18 мая 2018, 00:27 — REGNUM  Власти Колумбии приступили к эвакуации поселений из-за прорыва плотины на севере страны, 17 мая передает агентство Associated Press.

Согласно официальной информации, эвакуируются 5000 жителей деревень вблизи гидроэлектростанции Итуанго на реке Каука.

Прорыв плотины Итуанго произошел в среду 16 мая. Из сообщений официальных лиц ивестно как минимум о пяти пострадавших — все они являются работниками гидроэлектростанции.

Читайте также: Плотина на севере Ирака повреждена подземным толчком

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гидроэнергетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить