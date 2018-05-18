В Колумбии эвакуируют тысячи человек из-за прорыва плотины

Богота, , 00:27 — REGNUM Власти Колумбии приступили к эвакуации поселений из-за прорыва плотины на севере страны, 17 мая передает агентство Associated Press.

Согласно официальной информации, эвакуируются 5000 жителей деревень вблизи гидроэлектростанции Итуанго на реке Каука.

Прорыв плотины Итуанго произошел в среду 16 мая. Из сообщений официальных лиц ивестно как минимум о пяти пострадавших — все они являются работниками гидроэлектростанции.

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