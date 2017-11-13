Плотина на севере Ирака повреждена подземным толчком

Эрбиль, Ирак, , 05:33 — REGNUM Землетрясение в районе ирано-иракской границы привело к повреждению плотины Дарбандихан в Иракском Курдистане. Об этом сообщил министр сельского хозяйства автономного района Абдель Ситар Маджид, передает телеканал Al Sumaria.

Речь идет о гидротехническом сооружении на притоке реки Тигр в провинции Сулеймания. По словам Маджида, подземные толчки вызвали обвал в горах, прилегающих к плотине, что привело к ее повреждению.

В настоящее время специальные бригады определяют ущерб, причиненный стихией. Жителям окрестных населенных пунктов рекомендовано покинуть свои дома до тех пор, пока не выяснятся подробности о техническом состоянии плотины.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в районе ирано-иракской границы произошло землетрясение магнитудой 7,2. Его эпицентр находился на 212 км северо-восточнее Багдада. Толчок вызвал разрушения и повреждения зданий, более 60 жителей Ирана погибли, около 300 человек пострадали.

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