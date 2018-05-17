Мужчина совершил нападение на пенсионерку в Москве

Москва, , 13:25 — REGNUM В Москве задержан мужчина, подозреваемый в избиении 70-летней пенсионерки. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

«Следственными органами … возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы, — говорится в сообщении. — Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство)».

По версии следствия, подозреваемый совершил нападение на пожилую женщину вблизи жилых домов по улице Борисовской 17 мая. После преступления злоумышленник скрылся.

«Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в городскую больницу, где ей оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники следственных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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