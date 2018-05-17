В Ингушетии ищут преступника, бросившего гранату в дом прокурора

Магас, , 10:18 — REGNUM По факту взрыва гранаты 16 мая во дворе дома сотрудника прокуратуры в Ингушетии началось расследование. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — «Посягательство на жизнь прокурора» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», сообщили ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В ведомстве подтвердили, что злоумышленник, подорвавший ручную боевую гранату, сделал это с целью посягательства на жизнь заместителя начальника уголовно-судебного отдела республиканской прокуратуры. В результате взрыва получил ранения сотрудник одного из правоохранительных органов республики. Он госпитализирован с диагнозами закрытая черепно-мозговая травма и баротравма.

Сам прокурор во время взрыва не пострадал, нет пострадавших и среди населения. На месте происшествия обнаружены и изъяты кольцо от гранаты, металлические осколки. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая, около 06:30, во двор домовладения сотрудника прокуратуры на улице Гагарина в городе Сунжа неизвестный бросил гранату, произошел взрыв, в результате которого был ранен охранник прокурора. По предварительным данным, прокурор является обвинителем по делу бывших полицейских центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии, в том числе их начальника Тимура Хамхоева.

Их обвиняют в разбойных нападениях и посягательствах на жизнь сотрудников полиции, пытках подозреваемых в стенах МВД, вымогательствах денежных средств. В настоящее время уголовное дело «оборотней в погонах» рассматривается в суде.

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