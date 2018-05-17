Житель Хабаровского края подозревается в истязании детей за плохую учебу

Хабаровск, , 09:45 — REGNUM В Хабаровском крае 30-летний местный житель подозревается в истязании малолетних детей своей сожительницы, сообщает 17 мая пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, в 2015—2016 годах подозреваемый, проживая в селе Осиновая речка с сожительницей, систематически причинял физическую боль ее детям.

«Мужчина наносил побои малолетним за их плохую успеваемость в школе», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

В настоящее время мать детей лишена родительских прав, а подозреваемый в истязании мужчина отбывает наказание в колонии за причинение тяжкого вреда здоровью. В 2017 году суд назначил ему три года лишения свободы.

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