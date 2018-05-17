Контрафактные футболки с символикой ЧМ-2018 изъяли в Новосибирске

Новосибирск, , 09:40 — REGNUM В Новосибирске в крупном торговом комплексе изъята партия контрафактных футболок с символикой чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2018 года. Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.

«Всего на торговой точке обнаружено 128 футболок различных цветов с двумя видами логотипов ЧМ-2018, — говорится в сообщении. — Разрешение на использование охраняемых товарных знаков FIFA у продавца отсутствовало.

В настоящее время решается вопрос о привлечении нарушителя к административной либо уголовной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матчи ЧМ по футболу 2018 года будут проходить в РФ с 14 июня по 15 июля. Состязания состоятся в 11 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Самара, Саранск, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.

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