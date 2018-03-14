Житель Германии нашел €8 млн и отнес в полицию

Берлин, , 10:18 — REGNUM Чемодан с купюрами достоинством €500 обнаружил в мусорном баке житель Франкфурта-на-Майне. Мужчина передал находку полиции, однако выяснилось, что деньги — ненастоящие, сообщает издание Frankfurter Neue Presse.

Инцидент произошел 12 марта. 56-летний работник пекарни подумал, что нашел €8 млн. Позже в полиции сообщили, что банкноты, судя по всему, предназначались для какой-то игры и были сделаны с высоким качеством.

Такого количества денег в полицию Франкфурта никогда не поступало, находка удивила сотрудников, пояснили в правоохранительных органах. В полиции также отметили добропорядочность гражданина.

Теперь купюры будут храниться в комнате с доказательствами. В дальнейшем их, скорее всего, уничтожат.

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В феврале немецкое издание Stern сообщало о другом подобном случае. Трое детей из города Покинг в Баварии нашли коробку с монетами и золотыми слитками, когда играли в лесу.

Находку они отнесли в полицию. Оказалось, что стоимость клада составляет €250 тыс. Выяснилось, что ценности в лесу закопал местный житель, не доверявший банкам. Он посчитал, что таким образом его имущество сохранится лучше.

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