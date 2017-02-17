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В России чаще всего подделывают 5-тысячную купюру и доллары США

Экономика
За 2016 год обнаружено более 61 тыс. поддельных денежных знаков

Москва, 17 февраля 2017, 15:53 — REGNUM  За 2016 год в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 61 тыс. 046 поддельных денежных знаков Банка России. Больше всего среди выявленных подделок 5-тысячных купюр (36 тыс. 184 шт.). Почти на треть меньше обнаружено поддельных денежных знаков номиналом в 1 тысячу рублей (22 тцыс. 321 шт.), сообщается на сайте регулятора.

Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (15 шт.). При этом были выявлены 20 поддельных монет номиналом 10 рублей и 153 поддельные 5-рублевые монеты.

Поддельных банкнот иностранных государств за 2016 год было выявлено 4546 шт. Больше всего подделок обнаружено в ноябре — 863 шт., а минимум зафиксирован в январе — 149 шт.

Подавляющее большинство поддельных банкнот составили доллары США (4334 шт.). Были также обнаружены поддельные евро, китайские юани, фунты стерлингов Соединенного Королевства, две японские йены. Кроме того, среди подделок оказался один австралийский доллар.

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Подделка денежных знаков
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