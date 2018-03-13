В Литве категорически отрицают опасность инцидента на Игналинской АЭС

Вильнюс, , 15:49 — REGNUM Государственная инспекция по атомной энергетике официально опровергла информацию в литовских СМИ, что инцидент во время испытаний с радиоактивными отходами можно расценивать, как нештатную ситуацию, которая угрожает населению, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сегодня, 13 марта, ведомство официально распространило соответствующее заявление.

«Игналинская АЭС в комплексе утилизации и хранения твердых радиоактивных отходов проводит горячие испытания (т.е. проводится испытательная проверка технологических операций с радиоактивными отходами). Во время горячих испытаний выяснились несоответствия некоторого оборудования по изъятию радиоактивных веществ требованиям технического проекта», — говорится в заявлении.

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Игналинская АЭС 29 декабря 2017 года остановила работы по утилизации радиоактивных вещества, связанные с этим оборудованием, и сможет возобновить их только после того, как эти несоответствия будут устранены. Испытания остального оборудования продолжаются.

«Указанные несоответствия не могут классифицироваться как инциденты по Международной шкале ядерных и радиологических событий (англ. INES), потому что не было превышено предельное значение дозы облучения работников и не были установлены выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду и превышение уровня радиоактивности контейнеров, загруженных радиоактивными веществами. Вся ответственность за безопасность всех объектов ядерной энергетики, находящихся на площадке Игналинской АЭС падает на организацию, эксплуатирующую эти объекты — Игналинскую АЭС. Государственная инспекция по атомной энергетике регламентирует безопасность ядерной энергетики и осуществляет контроль в Литве. В случае важных событий и инцидентов вся информация была бы немедленно предоставлена», — утверждается в заявлении.

Напомним, по данным литовского издания 15min.lt, литовские специалисты ошиблись в расчётах уровня радиоактивности отходов, для хранения которых немецкая компания Nukem создавала специальные контейнеры. Во время «горячих испытаний» в декабре 2017 года выяснилось, что материал слишком «грязный», а контейнеры для его хранения не подходят. При этом, как пишет литовское СМИ, если отходы из реакторов были бы погружены в контейнеры, как планировалось, то могла бы произойти «определенная реакция».

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