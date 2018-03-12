В болгарском Бургасе избили водителя из России, уступившего дорогу пешеходу

Бургас, Болгария, , 15:39 — REGNUM В болгарском городе Бургасе гражданин России пострадал в результате дорожного конфликта с местными жителями. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, инцидент произошёл днём 9 марта.

По информации ведомства, 54-летний мужчина остановился на своём автомобиле перед пешеходным переходом, чтобы пропустить женщину. Это не понравилось водителю следовавшей за ним машины, который начал сигналить ему.

Проехав переезд, российский гражданин остановился, после чего из сигналившего автомобиля вышли трое молодых людей, которые вступили с ним в перепалку. Мужчина попытался объяснить, что уступал дорогу пешеходу, но получил несколько ударов в лицо. В результате у него оказался выбит зуб.

Сообщается, что после инцидента молодые люди сели в свой автомобиль и скрылись. Однако вскоре полиция установила личности подозреваемых, и они были задержаны.

В отношении трёх жителей Бургаса в возрасте 22−25 лет в настоящее время открыто досудебное производство.

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