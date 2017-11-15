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Гражданин России осуждён за оскорбление полицейских в Болгарии

Общество

Конфликт с сотрудниками правопорядка обошёлся российскому гражданину в 38 евро и три месяца лишения свободы условно

София, 15 ноября 2017, 22:57 — REGNUM  Суд в Болгарии приговорил гражданина России к трём месяцам лишения свободы условно за оскорбление и нападение на сотрудников полиции, передаёт 15 ноября болгарская газета «Труд».

Как сообщается, инцидент произошёл ещё в июле 2015 года в городе Кранево. 27-летний Филипп Б., работавший спортивным аниматором, вступил в конфликт с тремя полицейскими, находившимся при исполнении служебных обязанностей.

Отмечается, что нарушитель нецензурно выражался в адрес сотрудников полиции, а затем схватил одного из них за воротник мундира.

До суда российский гражданин полностью признал свою вину и заключил сделку с прокуратурой, согласившись выплатить нанесённый его действиями ущерб в размере 75 левов (около 38 евро).

В результате суд приговорил мужчину к трём месяцем лишения свободы условно с трёхлетним испытательным сроком.

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