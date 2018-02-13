Сбытчик гашиша получил 10 лет тюрьмы в Алтайском крае

Барнаул, , 10:07 — REGNUM В Алтайском крае к длительному сроку заключения приговорён наркоторговец. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФСБ 13 февраля, 36-летний мужчина сбывал гашиш в посёлке Катунь.

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Его задержали в июне 2016 года с почти 1 кг наркотического средства. Гашиш, тщательно упакованный в полиэтиленовый пакет, находился под передним сидением автомобиля подозреваемого. На «выгодной» сделке злоумышленник хотел заработать 250 тысяч рублей.

Мужчину сотрудники спецслужб уже ждали на месте предполагаемой продажи наркотика. После того, как наркоторговец увидел, что его окружили несколько автомобилей, он попытался скрыться. Попытка оказалась неудачной, преступника задержали.

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Свою вину в незаконном сбыте наркотических средств мужчина полностью признал и раскаялся в содеянном. Ближайшие 10 лет, согласно приговору суда, он проведёт в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года в Алтайском крае сотрудники ФСБ раскрыли канал поступления в регион наркотического средства ЛСД из-за рубежа. Почтовые конверты с бумагой, пропитанной ЛСД, были изъяты в ходе обысков у жителей Барнаула и Бийска.

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