Письма с ЛСД: в Алтайском крае перекрыли канал поступления наркотиков

Барнаул, , 10:38 — REGNUM В Алтайском крае сотрудники ФСБ раскрыли канал поступления в регион наркотического средства ЛСД из-за рубежа, сообщает 6 декабря пресс-служба ведомства.

В ходе обысков у жителей Барнаула и Бийска сотрудники ФСБ изъяли почтовые конверты, содержащие фрагменты плотной бумаги с цветными рисунками, которые, по результатам экспертизы, были пропитаны ЛСД.

«Места отправки данных «писем» — страны ближнего и дальнего зарубежья. В частности, Украина, Нидерланды и Испания», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсов или аналогов»). Максимальный срок наказания по статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Алтае сотрудники правоохранительных органов пресекли контрабанду сильнодействующих веществ, запрещенных к обороту в России. Житель Рубцовска организовал поставку препаратов из Казахстана и Белоруссии, которые он получал почтовыми отправлениями.

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