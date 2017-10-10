Алтайских наркоторговцев признали виновными

Барнаул, , 08:02 — REGNUM Верховный суд РФ оставил без изменений решение Алтайского краевого суда в отношении гражданина Узбекистана Мурода Курбонтурдиева и гражданина России Рахмудина Худжумборова, занимающихся поставкой наркотиков, сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

Весной 2016 года обвиняемые завезли в Алтайский край героин общим объемом более 5 килограммов из Центральноазиатской республики. Они планировали обменять его на автомобили премиум-класса, общая стоимость которых превышала 10 млн рублей.

При попытке совершения сделки сотрудники УФСБ задержали нарушителей с поличным — наркотик находился в спортивной сумке. По оценкам экспертов, изъятый героин оценивается в 7,5 млн рублей.

В июне текущего года суд признал Курбонтурдиева и Худжумборова виновными по ч.5 ст.228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») и назначил им наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на 9 и 16 лет.

Осужденные пытались обжаловать приговор в Верховном суде, однако приговор остался без изменений и вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Курбонтурдиев и Худжумборов намеревались приобрести за половину стоимости угнанные «Тойота Ленд Крузер 200» и «Лексус 570» и в дальнейшем продать их за пределами России по более высокой цене.

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