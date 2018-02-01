Грузовик с 18 тоннами контрабандного пива задержан на выезде из Казахстана

Астана, , 09:04 — REGNUM Перевозивший 18 тонн контрабандного пива грузовик был задержан на границе Казахстана и России, сообщает 1 февраля пресс-служба погранслужбы Комитета национальной безопасности Казахстана.

«Наряд пункта пропуска «Жанажол авто» Петропавловского пограничного отряда задержал 49-летнего гражданина Казахстана за попытку провоза алкогольного напитка», — говорится в сообщении.

При досмотре большегруза сотрудники пограничной службы установили, что мужчина пытался вывезти с территории Казахстана 18 тонн пива различных марок. При этом у него отсутствовали обязательные документы.

В настоящее время по факту задержания проинформированы правоохранительные и взаимодействующие органы СКО.

Ранее алтайские пограничники пресекли контрабанду ядовитых веществ через границу России на территорию Казахстана. 33-летний Усть-Каменогорска пытался провести через границу около 200 граммов солей ртути.

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