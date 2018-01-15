ЛНР: Киев подтянул к линии фронта 12 гаубиц

Луганск, , 15:44 — REGNUM Самоходные гаубицы разместили ВСУ на линии разграничения в Донбассе, заявил 15 января официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает «Луганский информационный центр».

По его словам, украинские войска продолжают нарушать Минские соглашения и пользоваться «новогодним» перемирием для передислокации подразделений и военной техники. Так, в район населенного пункта Красный Пахарь ВСУ подтянули шесть 152 мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация». Техника расположилась на расстоянии девяти километров от линии фронта. Отметим, что максимальная дальность стрельбы гаубиц — до 20 км.

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Также в район населенного пункта Тошковка Киев перебросил еще шесть 152 мм гаубиц Д-20. А в населенном пункте Рассадки 1-й батальон 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ начал возводить инженерные укрепления.

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Напомним, с 23 декабря в Донбассе действует «новогоднее» перемирие, однако Киев пользуется перемирием исключительно в целях наращивания военной мощи ВСУ в регионе.

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