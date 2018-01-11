ЛНР: Солдат ВСУ обстрелял из миномета украинский город

Луганск, , 16:23 — REGNUM Украинский минометчик обстрелял населенный пункт, находящийся под контролем Украины, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Михаил Филипоненко, сообщает 11 января «Луганский информационный центр».

По его словам, инцидент произошел в районе Попасной. Один из военнослужащих 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал стрелять из миномета по территории рядом с Попасной.

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Жители населенного пункта вынуждены были срочно укрыться в подвалах. Стрельба началась вечером, около 19:00 по местному времени (20:00 мск). В результате обстрелов никто не пострадал.

Напомним, солдаты украинской армии регулярно употребляют алкогольные напитки и наркотические вещества, что ведет к небоевым потерям внутри ВСУ из-за несоблюдения военнослужащими техники безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

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Так, ранее солдат ВСУ ранил четырех своих сослуживцев после того, как между военнослужащими возник конфликт. Все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

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