В Москве на АЗС произошел пожар

Москва, 2 января 2018, 18:48 — REGNUM Небольшое возгорание возникло на территории автозаправки (АЗС) на юге-востоке российской столицы. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло во вторник, 2 января, в районе д. 153 по ул. Люблинская.
«На АЗС, которая находится в районе д. 153 по ул. Люблинская, произошло возгорание», — сказал источник.
Отмечается, что в настоящее время пожар, площадь которого составила около 3 квадратных метров, ликвидирован. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
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