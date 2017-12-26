В Белоруссии 27 автомобилистов пострадали от ошибки на АЗС

Гродно, Белоруссия, , 14:55 — REGNUM Сотрудники АЗС в Гродно заливали в автомобили дизельное топливо вместо бензина. За устранение последствий ошибки водители могут заплатить до 10 тыс. белорусских рублей, передает 26 декабря Sputnik Беларусь.

Инцидент произошел 23 декабря на одной из заправок сети «Белоруснефть». Не тот вид топлива заливали в автомобили на протяжении нескольких часов. Водители, уверенные, что залили в баки 95-й бензин, пытались выехать с заправки, однако машины глохли, а запустить их двигатели снова не удавалось.

На текущий момент известно о 27 пострадавших водителях. Всех их с АЗС отправили на одну СТО в Гродно, где им предстояло самостоятельно оплатить диагностику и прочистку топливной системы.

Затем автовладельцы могли обратиться в головной офис «Белоруснефти», предъявить чеки и запросить компенсацию. В компании сообщили, что порядок выплаты компенсации водителям будет изложен в официальном заявлении, которое находится в стадии подготовки.

Как отмечает издание, автовладельцы могут потратить от 20 до 250 белорусских рублей на такие процедуры, как промывка топливной системы, чистка свечей и опорожнение топливного бака. Смешение бензина и дизтоплива может привести и к поломке двигателя, в таком случае ремонт может обойтись в 10 тысяч белорусских рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, рост цен на автомобильное топливо в России может позитивно отразиться на экономике Белоруссии. Аналитики не исключают, что белорусская сторона сможет продавать топливо на Московской и Санкт-Петербургской биржевых площадках на достаточно выгодных условиях.

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