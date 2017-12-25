Мог ли губернатор Подмосковья предотвратить трагедию в Москве?

Москва, , 22:20 — REGNUM «Мострансавто» самый крупный пассажирский перевозчик, однако не самый качественный, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин. По его словам, несмотря на дотации из бюджета области, у государственного унитарного предприятия «Мострансавто» тарифы зачастую выше, чем у частников, при этом качество не всегда соответствует заявленной цене.

«В трагедии на «Славянском бульваре» надо разбираться компетентным органам и комментарии давать рано. Вряд ли это теракт. К трагедии могла привести неисправность автобуса, переутомление водителя из-за переработки. Возможно также, что маршрут обслуживало не ГУП МО так как, к сожалению, существует практика, когда маршруты победитель конкурсов на обслуживание маршрута отдает на субподряд, хотя подобная практика не вполне легальна и законна. Повторяю: все точки над «и» в этой трагедии должны поставить компетентные органы», — подчеркнул он.

Добавим, как корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель общероссийского движения «За реальные дела» Антон Цветков, в настоящий момент дела «Мострансавто» идут наихудшим образом. Чтобы привести компанию в норму, которая обеспечивало бы качественную перевозку пассажиров, ситуацию с наведением порядка должен взять на себя лично губернатор Московской области Андрей Воробьев и правительство Московской области.

«В целом если посмотреть, как «Мострансавто» относится к водительскому составу, обслуживанию транспортных средств, в общем по организации работы, то нет ничего удивительного, что подобная ситуация произошла. В компании пора наводить порядок, контроль в организации крайне слабый. Давно обращал внимание, что «Мострансавто» — рекордсмены по количеству правонарушений. Очень важно, чтобы водители качественно проходили контроль, когда транспортное средство выходит на маршрут. Это соблюдение водительского режима труда и отдыха, чтобы работали без переработок, а медицинская комиссия проходила не только формально», — подчеркнул Антон Цветков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что «Мострансавто» необходимо проверить на предмет реальности прохождения водителем предрейсового медицинского осмотра и технического осмотра транспортного средства.

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