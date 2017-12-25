Между кошмаром и регламентом: «Мострансавто» не избежать проверок после ДТП

Москва, , 21:10 — REGNUM «Мострансавто» необходимо проверить на предмет того, каким образом водители проходят предрейсовый медицинский осмотр и технический осмотр транспортного средства, заявил 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя комитета Госдумы РФ по транспорту Александр Старовойтов (ЛДПР), комментируя трагическое ДТП возле метро «Славянский бульвар». По словам парламентария, каждое утро, выпуская то или иное транспортное средство на рейс, предприятие должно организовать предрейсовый медицинский осмотр водителя и технический осмотр транспортного средства. Однако, как показывает опыт, большинство предприятий заранее ставит штампы на путевых листах.

«Многие транспортные предприятия, которые оказывают такую услугу, как перевозка граждан на регулярных или заказных рейсах, а также грузоперевозчики, заранее за месяц вперёд «отштамповывают» себе путевой лист этими штампиками о якобы прохождении медицинского осмотра. Есть специальные путевые листы, на которых пишут, что давление нормальное, перегара нет, наркотики не употреблял, пульс умеренный. Основная масса имеет эти штампики за месяц вперёд. То же самое с техническим осмотром. Подойти к транспортному средству, постучать по колесу, посмотреть, подкачена ли шина — это один разговор. Но также необходимо проверять технический регламент, тормозную систему, рулевое управление», — подчеркнул он.

По его словам, наличие даже на таком крупном предприятии, как «Мострансавто», технического специалиста, не гарантирует, что технический осмотр проводится в том объёме, как того предписывают соответствующие нормы, регулирующие данный вопрос.

Старовойтов добавил, что поддерживает инициативу мэра Москвы Сергей Собянина провести проверку на Мосгортрансе, так как соответствующие проверки никогда не бывают лишними. Кроме того, необходимо чаще проверять коммерческих перевозчиков.

«Контрольно-надзорные органы не могут проводить плановую проверку чаще, чем в положенный срок. Это большая проблема: с одной стороны, мы понимаем, что бизнес нельзя «кошмарить» постоянными проверками, с другой — мы имеем обратную сторону медали, и проводя проверки, особенно в тех видах бизнеса, которые связаны с рисками, мы подвергаем получателей услуг, то есть людей, опасности», — заключил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве заявили, что власти не создают условия для безопасного пользования общественным транспортом.

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