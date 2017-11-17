Автомобиль такси с пассажиром упал в Мойку в Петербурге

Санкт-Петербург, , 07:09 — REGNUM Автомобиль такси, в котором находились водитель и пассажир, упал в реку Мойка в центре Санкт-Петербурга. Машина оказалась на плаву и успела проплыть несколько десятков метров, сообщили очевидцы в одной из городских групп в социальной сети.

Ситуация выглядела почти курьезной, однако оказавшиеся в автомобиле люди не могли из него выбраться и кричали прохожим, что не умеют плавать. Остановившиеся автомобилисты пытались бросить им трос, но машина оказалась слишком далеко от берега. К счастью, на помощь вовремя подоспели профессиональные спасатели.

Инцидент произошел около часа ночи 17 ноября, когда в центре города еще достаточно много гуляющих граждан, они и стали свидетелями происшествия, поделившись впечатлениями.

«Ничего необычного, просто машина Яндекс. Такси плывет по Мойке в центре Питера, напротив Марсова поля! Двое в машине, пострадавших нет. Чудеса! Машина плыла 20 минут, только потом начав тонуть. Все службы приехали, парней вытащили в последние секунды спасатели на лодке», — рассказал в соцсети один из пользователей.

Он добавил, что оказавшийся в воде автомобиль успел проплыть под 1-м Садовым мостом через Мойку и не доплыл до 2-го.

По данным очевидцев, люди выбрались, когда вода уже окончательно залила автомобиль, и он начал тонуть. Прибывшие как раз в этот момент спасатели вытащили мужчин на берег.

«Мужчин с переохлаждением доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка», — сообщает «Петербургский дневник».

Добавим, что по иронии судьбы в ночь на 16 ноября в Петербурге официально завершилась навигация по рекам и каналам, а с 17 ноября вступил в силу запрет выхода на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга. Пока водоемы города свободны ото льда.

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Как отмечает ИА REGNUM, падения автомобилей в реки и каналы Петербурга происходят достаточно часто, поскольку в городе множество водных артерий разного масштаба. Как правило, если речь не идет о широкой и глубокой Неве, люди успевают выбраться из машин самостоятельно или их спасают прохожие, другие автомобилисты и сотрудники МЧС. Однако отмечаются и случаи гибели оказавшихся в воде людей.

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