СКР возбудил дело по факту гибели мужчины при пожаре в доме в Химках

Химки, Московская область, , 10:20 — REGNUM По факту обнаружения тела мужчины после тушения пожара в жилом доме в городе Химки возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области.

«Следствием установлено, что 15 ноября примерно в 17:45 мск в одной из квартир по Проспекту Мира городского округа Химки произошло возгорание, в результате которого погиб 60-летний мужчина», — говорится в сообщении.

Следователи и следователи-криминалисты в настоящее время работают на месте трагедии.

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Причины ЧП пока неизвестны.

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