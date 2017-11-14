По факту гибели человека при пожаре в Сочи возбуждено уголовное дело

Сочи, Краснодарский край, , 16:23 — REGNUM В Сочи Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины в результате пожара в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Чебрикова, сообщили 14 ноября в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, утром 14 ноября 2017 года рядом с пятиэтажным домом (бывшим общежитием) произошло возгорание двухэтажной пристройки. Пламя пожара перекинулось на жилой дом. Очевидцы вызвали пожарные службы, которые обнаружили тело женщины на третьем этаже. Предположительно, смерть наступила от отравления угарными газами.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время пожар потушен. На месте работают сотрудники Следственного комитета. Опрашиваются потерпевшие. Проводятся действия,направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября 2017 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал распоряжение муниципальным властям разместить пострадавших в результате пожара в Сочи в комфортных условиях.

Кондратьев выразил возмущение по поводу количества пострадавших в результате «типичного пожара». По предварительным данным, в результате пожара пострадали 23 человека и одна женщина погибла.

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