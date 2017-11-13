В Ярославле горят дома, которые мэр велел снести до 1 января

Ярославль, , 15:53 — REGNUM За начало ноября ярославские пожарные выезжали тушить пожары на расселённых домах на Среднем поселке более 30 раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении МЧС по Ярославской области.

Ярославцы, проживающие на Среднем поселке, переживают за свои жизни из-за пожаров, которые рядом с их домами бушуют каждый день. В конце октября там стали полыхать расселенные деревянные дома.

«С начала ноября пожарные тушили десять расселенных домов на улице Клубная и четыре на улице Кавказская. Причем на каждый адрес выезжали по 2−3 раза. Активно эти дома стали поджигать в конце октября», — сказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Ярославской области Вера Павлова.

«Посёлок из цветущего, ухоженного, превращается в выжженную Хатынь, можно фильмы про войну снимать, декорации не нужны, одни развалины и трубы. Живущие в соседних домах люди куда только не писали: и в мэрию, и в администрацию Заволжского района, и на сайт президенту — одни отписки «ждите выделения средств на снос». Понятно, что когда деньги выделят, сносить будет нечего. Очень страшно за детский сад 92, который рядом с двумя расселенными домами, один из них уже поджигали. Вызывали полицию — ответили: если вам страшно, дежурьте сами. Вот так люди и живут, как на пороховой бочке», — обсуждают ярославцы ситуацию в интернете.

«Это поджоги, других причин нет. И скорее всего умышленные, которые трудно списать на бомжей. Не будет же они поджигать свое место для ночлега. Мы с 1 по 12 ноября ходили в профилактические рейды дважды в день. В начале и конце рабочего дня и ничего подозрительного не находили. Но дома продолжали гореть. Мы проводили расследование всех пожаров и материалы передавали в полицию», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ярославлю ГУ МЧС России по Ярославской области Юлия Лагузова.

Ярославцы подозревают, что эти поджоги не случайные и происходят в интересах застройщика, который придет потом на эту землю.

«Дома в этом районе должны быть снесены согласно распоряжению мэра Ярославля. 24 дома должны быть снесены к началу 2018 года. Если департамент организации строительства и жилищной политики эту дату определил, значит, она реальная. Не знаю, ускоряют или замедляют снос домов поджоги, но сейчас все эти случаи расследует полиция», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель главы Заволжского района Александр Дрыженко.

Оперативный комментарий УМВД по Ярославской области получить не удалось.

Видео Максим Размолодин