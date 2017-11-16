Украинский журналист потребовал снять с продажи российские игрушки в Киеве

Киев, , 09:47 — REGNUM Снять с продажи игрушки в виде танков Т-14 («Армата») в одном из торговых центров в Киеве потребовал 15 ноября украинский журналист Андрей Булгаров на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, в одном из киевских торговых центров стали продавать игрушки в виде российских танков «Армата». Булгаров заявил, что это недопустимо, после чего призвал граждан города прийти в магазин с вилами и потребовать снять с продажи игрушечные танки.

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В пресс-службе магазина, продававшего игрушки, ответили журналисту, что все «Арматы» будут сняты с продажи, а также что внутри сети будет проведено внутреннее расследование, чтобы найти «виновных».

Напомним, ранее в Одессе произошел подобный случай — украинских радикалов возмутили часы с символикой министерства внутренних дел России, висевшие на стене отеля «Континенталь». Не дожидаясь ответа от руководства отеля, неонацисты из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собственноручно забрали часы и демонстративно их сожгли.

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