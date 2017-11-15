СБУ проверит российские культурные центры на «антиукраинскую» деятельность

Киев, , 15:54 — REGNUM Российские центры науки и культуры на Украине ведут «антиукраинскую» деятельность, заявила депутат Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз, сообщает 15 ноября УНН.

По ее словам, все российские центры науки и культуры, действующие на Украине по соглашению о межкультурном сотрудничестве между двумя странами от 1998 года, должны быть закрыты, поскольку они якобы ведут «подрывную деятельность с применением арсенала методов гибридной войны».

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Также депутат добавила, что Киеву следует разорвать соглашение о культурном сотрудничестве с Россией. Чтобы доказать «антиукраинские» действия российских культурных центров, Фриз подала запрос в службу безопасности Украины (СБУ) на проверку фактов «подрывной деятельности» культурными учреждениями.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Верховную раду внесен законопроект «О денонсации Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством России об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров».

По мнению экспертов, разрыв культурных отношений выгоден Киеву не только с точки зрения русофобской идеологии, но и с материальной: Украина сможет продать здание Украинского культурного центра в Москве за $70 млн.

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