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Глава СКР поручил взять на контроль проверку смертельного ДТП под Ростовом

Происшествия

Все принятые процессуальные решения будут доложены главе Следственного комитета

Москва, 16 ноября 2017, 08:08 — REGNUM  Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль расследование дорожно-транспортного происшествия под Ростовом, в котором погибли пять человек, сообщает 16 ноября пресс-служба ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил взять на контроль в центральном аппарате СК России ход и результаты доследственной проверки в Ростовской области», — говорится в сообщении.

Автокатастрофа произошла в ночь на 15 ноября на трассе М-4 «Дон» в Азовском районе Ростовской области. Микроавтобус «Газель», в салоне которого находились 12 человек, въехал в стоящий на обочине грузовой автомобиль. В результате погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело.

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Кроме того, Бастрыкин также поручил взять на контроль установление обстоятельств в Челябинской области. По информации местных СМИ, в Кыштыме 13-летний мальчик почти сутки был прикован дома к кровати.

Отмечалось, что мальчика приковал его старший брат-военнослужащий. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).

«Все принятые процессуальные решения по указанным происшествиям будут изучены в контрольном управлении центрального аппарата и доложены Председателю Следственного комитета», — добавили в ведомстве.

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Дорожно-транспортные происшествия

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