Сбой в метро: дополнительные автобусы перевозят пассажиров

Москва, , 07:53 — REGNUM Дополнительные автобусы заработали в целях компенсации перебоев с движением составов на серой ветке московского метро, информирует 16 ноября пресс-служба «Московского транспорта» в своем Twitter.

«Запущена работа компенсационных автобусов. Сотрудники Мосметро работают для решения данного сбоя», — сообщает пресс-служба.

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Выяснилось, что причиной нарушения работы метрополитена на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии явилось отсутствие напряжения на одном из перегонов.

Ранее сообщалось, что московского метро по техническим причинам увеличены интервалы движения составов на серой ветке подземки. Станции «Алтуфьево» и «Отрадно» были закрыты на вход, движение поездов обещали возвратить к исходному расписанию через 15−20 минут.

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