На Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы технический сбой

Москва, , 07:15 — REGNUM На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро по техническим причинам увеличены интервалы движения составов, сообщается 16 ноября в Telegram-канале Московского метрополитена.

«6:00 Серпуховско-Тимирязевская линия. Увеличены интервалы движения поездов на северном участке линии по техническим причинам», — информирует Telegram подземки.

Отмечается также, что станции «Алтуфьево» и «Отрадно» закрыты на вход. Движение поездов будет возвращено к исходному расписанию через 15−20 минут.

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Напомним, 15 ноября президент России Владимир Путин одобрил проект создания новой ветки наземного столичного метрополитена, которая свяжет радиальные железнодорожные направления в Москве.

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