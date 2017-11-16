Четверг, 16 Ноября 2017 года
07:57:45 МСК

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы технический сбой

Происшествия

Отмечается также, что станции «Алтуфьево» и «Отрадно» закрыты на вход. Движение поездов будет возвращено к исходному расписанию через 15-20 минут

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы технический сбой
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В метро

Москва, 16 ноября 2017, 07:15 — REGNUM  На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро по техническим причинам увеличены интервалы движения составов, сообщается 16 ноября в Telegram-канале Московского метрополитена.

«6:00 Серпуховско-Тимирязевская линия. Увеличены интервалы движения поездов на северном участке линии по техническим причинам», — информирует Telegram подземки.

Отмечается также, что станции «Алтуфьево» и «Отрадно» закрыты на вход. Движение поездов будет возвращено к исходному расписанию через 15−20 минут.

Читайте также: Путин одобрил строительство нового участка московского наземного метро

Напомним, 15 ноября президент России Владимир Путин одобрил проект создания новой ветки наземного столичного метрополитена, которая свяжет радиальные железнодорожные направления в Москве.

Читайте развитие сюжета: Сбой в метро: дополнительные автобусы перевозят пассажиров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в метрополитене

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить