В Чили совершено покушение на сенатора

Икика, Чили, , 07:43 — REGNUM Неизвестный напал с ножом на чилийского сенатора Фульвио Росси в тот момент, когда политик проводил предвыборную агитацию, передает 15 ноября чилийский телеканал 24 Horas.

Нападение произошло в городе Икике, сенатор получил ранения в живот и голову, однако после обследования в медицинском центре, врачи сделали вывод, что его жизни ничто не угрожает.

Президент Чили Мишель Бачелет выступила с осуждением нападения на представителей власти, пожелала Фульвио Росси скорейшего выздоровления и отметила, что желает добиться проведения политических дебатов в «уважительной обстановке».

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Сам пострадавший сенатор утверждает, что у напавшего на него с ножом мужчины был иностранный акцент. Стоит отметить, что в октябре месяце Росси заявлял, что ему поступают угрозы. Политическая позиция чилийского сенатора включает в себя предложения усилить контроль за мигрантами.

Напомним, само нападение произошло за несколько дней до предстоящих 19 ноября парламентских и президентских выборов в Чили.

Сам Росси вышел в 2016 году из состава чилийской Социалистической партии, с намерением участвовать в выборах, как независимый кандидат.