ЦРУ пыталось убить Фиделя Кастро в день смерти Кеннеди

Вашингтон, , 10:58 — REGNUM В день, когда был убит 35-й президент США Джон Кеннеди, офицер ЦРУ пытался убить кубинского лидера Фиделя Кастро, следует из доклада, недавно рассекреченного национальным архивом США (NARA), передает 10 ноября британское издание Evening Standard.

Последняя партия документов NARA содержит подробный доклад о попытках организации убийства лидера кубинской революции Фиделя Кастро. В нем утверждается, что сотрудники ЦРУ передали завербованному агенту шариковую ручку со шприцем, в котором содержался смертельный яд.

Передача отравленной ручки произошла в Париже 22 ноября 1963 года — в тот же день и в то же время, когда в Далласе был расстрелян президент Кеннеди.

«Данные свидетельствуют о том, что встреча (агента ЦРУ и Кастро) происходила в тот момент, когда был расстрелян президент Кеннеди», — говорится в докладе.

Отмечается при этом, что такой способ убийства Кастро был одним из самых приемлемых, потому что кубинский лидер боялся Кеннеди, и, соответственно, избегал рисков, связанных с покушением.

Читайте также: США рассекретили 3 тыс. документов об убийстве Кеннеди

Существуют свидетельства, что покушение на Кастро в Париже провалилось, а завербованного агента отстранили от сотрудничества с ЦРУ.

Отметим, что рассекреченные NARA 13 тыс. записей — это уже четвертый выпуск документов в этом году. Всего архивы включают в себя более 5 млн документов, большая часть которых уже рассекречена. Однако остались те, что находятся под грифом «секретно» из-за соображений национальной безопасности.

В октябре президент США Дональд Трамп выпустил меморандум, в котором указал, что у него «нет выбора», кроме как рассекретить документы. При этом он согласился с предложениями некоторых правительственных учреждений о необходимости сохранить в секретности определенную информацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Архивы ЦРУ: Освальд контактировал с агентом КГБ перед убийством Кеннеди