ЛНР: Солдат ВСУ сбил человека и скрывается в расположении воинской части

Луганск, , 16:01 — REGNUM Одна из бригад ВСУ скрывает своего солдата, сбившего человека, от полиции, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 14 ноября «Луганский информационный центр».

По его словам, инцидент произошел 6 ноября в населенном пункте Лопаскино. Солдат 80-й бригады ВСУ, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-2106. Передвигаясь на автомобиле, военнослужащий сбил человека.

Читайте также: ЛНР: Один солдат ВСУ получил ранения при взрыве миномета

Чтобы избежать расследования, солдат решил укрыться в расположении воинской части. В результате виновника ДТП по-прежнему не арестовали. Также Марочко добавил, что солдаты 80-й бригады ВСУ регулярно попадают в подобные ситуации, поскольку «ведут разгульный образ жизни» на территории, где расположилось подразделение.

Читайте также: ЛНР: Двое солдат ВСУ расстреляли своих сослуживцев

Напомним, солдаты украинской армии нередко становятся участниками драк, конфликтов с применением огнестрельного оружия, в результате которых военнослужащие могут погибнуть. Так, ранее двое украинских силовиков расстреляли своих сослуживцев, в результате чего двое погибли, еще трое получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР: Киев сосредотачивает военную технику на линии разграничения