На Украине раскрыли ОПГ, посылавшую оружие в Россию под видом автозапчастей

Харьков, Украина, , 10:23 — REGNUM Организованную преступную группу (ОПГ), переправлявшую контрабандой оружие с Украины в России, выявила служба безопасности Украины (СБУ), сообщает 26 октября пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Согласно сообщению, в ОПГ входили двое жителей Харькова 18 и 19 лет (последний был организатором группы), а также 22-летний житель Днепропетровска (переименован в 2016 году в Днепр). ОПГ была создана в январе 2017 года.

Злоумышленники наладили преступный бизнес по переработке сигнального, стартового и пневматического оружия в боевое — уничтожали маркировочные обозначения, проводили воронение и так далее. Потом, под видом автозапчастей, преступники переправляли оружие в Россию.

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Отмечается, что группировку разоблачили в апреле 2017 года после задержания сотрудниками СБУ курьера с оружием. Посыльный пытался провезти партию из 11 пистолетов «Carrera» и двух пистолетов «MP-371». Все оружие было переработано в боевое. По словам курьера, он думал, что перевозит автозапчасти.

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Всем участникам ОПГ предъявлены подозрения по факту незаконного изготовления оружия и контрабанды.

Напомним, ранее в Брянске возбудили семь уголовных дел по факту контрабанды запчастей для огнестрельного оружия, которые пересылались с Украины в Россию. К контрабанде были причастны три человека.

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