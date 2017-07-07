Украинец едва не провез в ЛНР 1,4 тыс. клинков для шпаг

Киев, , 14:36 — REGNUM В багаже украинского гражданина, который следовал на территорию Луганской Народной Республики, были обнаружены 1,4 тыс. клинков для фехтовальных шпаг. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошел на контрольно пропускном пункте въезда-выезда «Станица Луганская». При проверке выяснилось, что украинец вместе с личными вещами везет через границу 1,4 тыс. клинков для шпаг для фехтования.

Отмечается, что стоимость спортивного инвентаря превышает 40 тыс. гривен (около $1,5 тыс.). Предметы переданы Государственной фискальной службе для принятия правового решения.