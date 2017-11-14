В киевском морге вместе с трупами замерзают сотрудники

Киев, , 07:59 — REGNUM Работники одного их моргов в Киеве объявили о забастовке из-за плохих условий работы, сообщает 13 ноября ТСН.

Согласно сообщению, сотрудники морга отказываются работать, потому что в помещении до сих пор не включили отопление, а горячая вода отсутствует с лета 2017 года. До тех пор, пока не будет исправлено водоснабжение, патологоанатомы не намерены ни проводить вскрытия, ни выдавать тела родственникам для похорон.

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По словам персонала морга, уже треть сотрудников подхватила простуду и ОРВИ из-за постоянного холода в помещении. Причиной столь длительного отсутствия тепла в морге стала протекшая труба в 200 метрах от здания.

Рабочие, обнаружившие утечку, заявили, что отремонтировать трубу невозможно — ее нужно менять. Однако информации, когда начнутся восстановительные работы, по-прежнему нет.

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Напомним, ранее в Киеве на протестную акцию вышли жители одного из домов, в котором не дали тепло, несмотря на официальное начало отопительного сезона.

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