В Киеве задержали двух человек с пластидом и детонаторами

Киев, , 11:43 — REGNUM Двух человек с 6 кг пластичного взрывчатого вещества задержали 12 ноября в Киеве, написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, подозрительные лица были задержаны в Киеве около торгового центра. Два человека, сидящие в легковом автомобиле Volkswagen Passat, показались подозрительными сотрудникам полиции, в результате чего правоохранители обыскали автомобиль.

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В транспортном средстве с номерами из Закарпатской области было обнаружено порядка 6 кг пластичного взрывчатого вещества, а также 15 детонаторов. Геращенко отметил, что у обоих задержанных не было ни документов, удостоверяющих личность, ни сотовых телефонов.

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По мнению следователей, взрывчатые вещества должны были использоваться для совершения терактов в Киеве.

Напомним, ранее в Киеве около здания телеканала «Эспрессо» произошел взрыв, жертвами которого стали двое человек. Также сильно пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

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