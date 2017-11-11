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При столкновении двух маршрутных автобусов в Харькове пострадали 11 человек

Происшествия

В числе пострадавших — трое детей

Харьков, Украина, 11 ноября 2017, 00:40 — REGNUM  Одиннадцать человек пострадали в результате столкновения двух маршутных автобусов в Харькове вечером 10 ноября. Об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

«На Новоивановском мосту 302 маршрут догнал 278. В результате скорая увезла в неотложку десять пассажиров», — написал Сидоренко.

По его словам, позднее один из пострадавших сам обратился в больницу за медицинской помощью. В числе пострадавших — трое детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Как отметил Сидоренко, тяжёлых ранений в результате аварии никто не получил.

Все обстоятельства и причины ДТП в настоящее время выясняются.

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