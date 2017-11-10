Украину «заминировали»: в 10 аэропортах эвакуируют людей

Киев, , 17:31 — REGNUM Сегодня, 10 ноября, во многих городах Украины силовики проверяют анонимные сообщения о якобы минировании инфраструктурных объектов. В частности, взрывчатку ищут в аэропортах Одессы, Запорожья, Херсона, Днепра, Винницы и других городах. Примечательно, что сообщения о минировании аэропортов поступили в одинаковое время — около 12.00.

«Проверка территории аэропорта завершена. Взрывчатых веществ не обнаружено. С территории аэропорта были эвакуированы около 450 человек. Сейчас аэропорт работает в обычном режиме», — информирует пресс-служба полиции в Одесской области 10 ноября.

Пресс-служба полиции в Винницкой области проинформировала, что взрывотехники обследовали территорию аэропорта «Винница». При этом взрывчатых предметов и устройств не обнаружено. В настоящее время работа аэропорта возобновлена.

«Полиция эвакуировала 30 работников аэропорта и провожающих людей. Обследовав в течение часа помещение аэропорта, специалисты опасных взрывчатых предметов и устройств не обнаружили», — говорится в сообщении.

Также днем приостановил работу КП «Международный аэропорт «Запорожье» из-за сообщения о минировании, передает Укринформ со ссылкой на источник в руководстве коммунального предприятия.

«После поступления сообщения о минировании всех сотрудников и пассажиров, находившихся на территории КП «Международный аэропорт «Запорожье», немедленно эвакуировали. Работа аэропорта прекращена», — сообщили в руководстве предприятия.