Обрушение дома в Ижевске: задержан сын хозяйки взорвавшейся квартиры

Ижевск, , 17:30 — REGNUM В Удмуртии сотрудниками полиции задержан сын хозяйки квартиры многоэтажного дома, в которой произошел хлопок газа, из-за которого обрушились стены и перекрытия девяти этажей.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном МВД, поручение на задержание мужчины было дано следователем СК РФ в рамках уголовного дела по факту обрушения подъезда жилого дома.

По данным следствия, мужчина проживал вместе с матерью в квартире, где находился эпицентр разрушения.

В настоящее время следователи допрашивают его по обстоятельствам преступления. После допроса будет решен вопрос о процессуальном статусе задержанного.

О том, что именно стало причиной для задержания мужчины, в полиции не уточняют.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в одной из квартир жилого дома в Ижевске обрушились стены и перекрытия целого подъезда. Под завалами погибли шесть человек, еще несколько находятся в больнице с различными травмами.

Жители дома эвакуированы и размещены в местах временного пребывания.

Уже больше суток на разборе завалов работают сотни спасателей из нескольких регионов России. В Ижевске объявлен режим ЧС и двухдневный траур.

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Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следов взрывчатки на месте взрыва не обнаружено. Основная версия случившегося — взрыв бытового газа.