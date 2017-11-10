Обнародован список погибших при обрушении дома в Ижевске

Ижевск, , 10:35 — REGNUM Личности пятерых погибших при обрушении жилого многоэтажного дома в Ижевске уже установлены. Об этом сообщает в пятницу, 10 ноября, «Федеральное агентство новостей».

По данным агентства, в результате обрушения подъезда погибли 69-летняя Любовь Б., 48-летний Ильдар Г., 56-летний Герман К. Кроме того, жертвами трагедии также стали двое детей — 13-летний мальчик и 8-летняя девочка.

Всего в результате ЧП погибли 6 человек, еще несколько получили различные травмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в жилом многоэтажном доме в Ижевске произошел 9 ноября 2017 года. После ЧП обрушились стены и перекрытия всех девяти этажей. Основной версией происшествия является взрыв бытового газа, который, предположительно, произошел в районе третьего этажа.

По факту взрыва в жилом многоэтажном доме было возбуждено уголовное дело.

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