Четверг, 9 Ноября 2017 года
18:20:36 МСК

СК РФ возбудил уголовное дело по факту обрушения жилого дома в Ижевске

Происшествия

Количество пострадавших и находящихся под завалами уточняется

СК РФ возбудил уголовное дело по факту обрушения жилого дома в Ижевске
Иллюстрация: 18.mchs.gov.ru
Обрушившийся дом в Ижевске

Ижевск, 9 ноября 2017, 16:58 — REGNUM  Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обрушения части многоэтажного жилого дома на улице Удмуртской в Ижевске, сообщает 9 ноября пресс-служба регионального управления СК.

Следственная бригада СК РФ выехала на место трагедии и скоро приступит к работе и осмотру места происшествия.

На данный момент из-под завалов рухнувшей секции жилого дома №261 по улице Удмуртская спасены два человека.

Проводятся поисково-спасательные работы, на месте происшествия дежурят медики.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября около 16:00 мск на улице Удмуртской в Ижевске рухнула целая секция девятиэтажного жилого дома. Предварительной причиной обрушения назван взрыв бытового газа.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-под завалов рухнувшего дома в Ижевске извлекли первых пострадавших

Читайте развитие сюжета: В рухнувшей части жилого дома в Ижевске располагались 32 квартиры

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения зданий

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить